Christoph D'Haese (N-VA): "Ook zonder samenscholingsverbod blijft politie waakzaam"

Op de Sasbaan in Herdersem is zondagavond brand ontstaan in een garage achteraan een woning. De brandweer van Lebbeke, Moorsel, Aalst en Wichelen kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle, maar de schade in de woning was wel aanzienlijk. Het pand is ook tijdelijk onbewoonbaar omdat er geen elektriciteit meer is. De hond in huis overleefde de zware rookontwikkeling niet. Een kortsluiting in een diepvriezer ligt aan de oorzaak van de brand. De bewoners waren op dat moment niet thuis, maar de buren merkten de brand op. Zij dachten dat er wel iemand aanwezig was en hadden daarom het raam aan de voorkant van de woning ingeslagen. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon verdere verspreiding vermijden.