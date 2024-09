Zanger Christoff heeft er een heel bijzonder weekend opzitten, want hij mocht zingen voor paus Franciscus. Een hele eer voor de zanger uit Wetteren, die zelf heel gelovig is. Om de Paus uit te zwaaien op de luchthaven van Melsbroek, zong hij in het Nederlands, 'Glorie Halleluja'. Een uniek en onvergetelijk moment uit zijn carrière.