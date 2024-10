Christoff toegevoegd aan line-up Schlagerfestival: "Het hoogtepunt van het jaar"

Christoff De Bolle uit Wetteren zal als headliner optreden op het jaarlijkse Schlagerfestival. Dat maakte Christoff dit weekend bekend in Bobbejaanland, waar hij zich al helemaal liet onderdompelen in de countrysfeer. Want het thema dit jaar is 'Wild Wild West'. De zanger zal eind maart en begin april met zijn bekendste hits de Trixxo Arena in Hasselt op stelten zetten. Hij is ondertussen al jaren een vaste waarde op het Schlagerfestival en daar is hij dan ook trots op.