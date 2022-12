Kerstkoning Christoff brengt boodschap van liefde naar Ninove

In de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Ninove zijn gisteravond 600 mensen gaan luisteren naar charmezanger Christoff uit Wetteren. Hij is voor de tiende keer intussen op toernee met zijn kerstconcert. En op die tien jaar tijd zijn er al zo'n 100.000 mensen naar zijn kerstconcerten geweest. Het maakt van Christoff de absolute Vlaamse kerstkoning. Voor Christoff zelf is de kerstperiode de leukste en de meest helende periode van het jaar. Een tijd om even stil te staan bij zijn drukke leven, en terugkijken op momenten van vreugde en verdriet.