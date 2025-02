Christendemocraten komen samen in Waasmunster om te beslissen of ze mee instappen in de Arizona-coalitie

Op dit moment komt de cd&v samen in Waasmunster om te beslissen of ze mee instappen in de Arizona-coalitie. Hoogstwaarschijnlijk wordt de regeringsdeelname daar volmondig goedgekeurd en kan de regering De Wever 1 straks van start gaan. Eerder dit weekend gaven ook alle andere partijen waaronder Vooruit, N-VA, MR en Les Engagés hun fiat tijdens een toetredingscongres. Cd&v buigt zich nu over regeringsdeelname, in zaal De Meermin in Waasmunster.