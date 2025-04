Christelijke vakbond heeft constructief overleg met NMBS en Infrabel over lijn Sint-Niklaas-Brussel

De christelijk vakbond ACV heeft een constructief overleg gehad met de NMBS en Infrabel over de treinregeling in het Waasland. Sinds de nieuwe treinregeling van eind vorig jaar, is er geen rechtstreekse trein meer vanuit het Waasland naar Brussel. De vakbond hoopt met een overleg tot een oplossing te komen. Reizigers vanuit het Waasland moeten nu verplicht in Dendermonde overstappen. Voor die overstap hebben ze vaak maar enkele minuten, om van het ene perron naar het andere te geraken. De vakbonden hadden al meermaals gevraagd om die overstap te herzien, omdat die vaak niet haalbaar is voor de pendelaars. De NMBS heeft nu beloofd dat er maatregelen zullen worden genomen om de aansluitingen te verbeteren. Maar een rechtstreekse lijn naar Brussel komt er voorlopig niet. Toch is de vakbond tevreden met het resultaat van het overleg.