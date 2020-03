Harder Better Faster Stronger: zondag 2 augustus wordt een gitzwarte hoogmis voor de zware metalheads op de Lokerse Feesten. Onmetelijk luide herrie, zo wordt de muziek van de Zweedse band Amon Amarth ook wel eens omschreven. Maar ook opwindend en vooral heel erg populair. Zij krijgen op de metaldag steun van hun landgenoten van At The Gate, en van de Belgische band Oathbreaker. In juli komen de pop-veteranen Lionel Richie en Dido al naar de Lokerse Feesten, en in augustus komen daar Black Eyed Peas en Craig David bij. Ook Balthazar, Clouseau, De Kreuners en André Hazes hebben al bevestigd.