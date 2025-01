Chris Wauman (PVDA) reageert op sluiting SVK: "Een drama, maar niet onverwacht."

Chris Wauman (PVDA Sint-Niklaas) reageert op de intentie tot sluiting van het bouwmaterialenbedrijf SVK: "Een drama voor de mensen die er werkten, maar niet onverwacht." 79 mensen verliezen hun job door de sluiting van het bedrijf. SVK maakt bouwmaterialen van vezelcement. Maar door de COVID- en de Oekraïnecrisis is de verkoop van vezelcementproducten verlieslatend geworden. Dat laat SVK weten in een persmededeling. Er volgt nu een periode van sociaal overleg met de vakbonden en de 79 werknemers die hun job zullen verliezen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.