Chris Van Puyvelde voor vier jaar naar Chinese voetbalbond

"Dieper dan dit kunnen we niet zitten, vanaf nu kan het enkel maar beter gaan." Dat zijn de woorden van Yannick Ferrera. Zijn ploeg Waasland-Beveren werd dinsdag uit de beker gewipt door een amateurclub en kon in de competitie nog niet één keer winnen. Morgenavond moet geel-blauw op bezoek bij de laatste in de stand, Moeskroen. Als Ferrera niet wint, is het voor hem zo goed als zeker einde verhaal in Beveren, maar daar wil de getergde trainer niet aan denken. Hij is strijdvaardig en gelooft dat zijn team morgen de drie punten zal pakken.