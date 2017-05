Sport Chris Janssens is de nieuwe trainer van FCV Dender

Chris Janssens is de nieuwe trainer van FCV Dender. Janssens komt over van Lierse en tekent er een contract voor twee seizoenen. Het is al de tweede passage voor Janssens bij Dender. In 2013 behoedde hij Dender voor de degradatie. Volgend seizoen moet Janssens proberen de eindronde te halen met Dender.