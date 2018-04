In het volleybal zijn gisteravond twee streekspeelsters in de bloemetjes gezet. Bij de vrouwen was Asterix Avo Beveren de grote slokop en kaapte het alle prijzen weg. De belangrijkste trofee is natuurlijk die van beste speelster. Celine Van Gestel (Beveren) werd met een monsterscore gekroond als beste vrouw in de Belgische competitie. Bij de jongeren werd Silke Van Avermaet uit Baasrode de rookie van het jaar. En ten slotte volgde ook Gert Vande Broek zichzelf op als coach van het jaar.