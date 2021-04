Human Interest Chocolatiers verkopen dubbel zo veel als vorig jaar: "Chocolade is troost"

Tuinen vol paaseieren, dat wil ook zeggen dat het bij de chocolatiers een heel weekend lang over de koppen lopen was. En omdat ook andere winkels nu open zijn, weliswaar op afspraak, kopen we dit jaar ook méér chocolade dan vorig jaar. Een chocolatier uit Aalst bijvoorbeeld krijgt dubbel zoveel klanten over de vloer dan tijdens de eerste lockdown. Chocolade zorgt daarnaast niet alleen voor gezelligheid, het biedt ook troost in donkere tijden, horen we bij de klanten.