De hulpacties voor Oekraïne schieten overal als paddenstoelen uit de grond. Bij Altrio Thuisverpleging in Sint-Niklaas is er de voorbije dagen vooral medisch materiaal ingezameld, dat vanavond richting Oekraïne vertrekt. De Russische Yana woont al 20 jaar in ons land en is verpleegkundige bij Altrio. Zij beseft dus maar al te goed hoe groot de nood is aan medisch materiaal. Maar ze krijgt het ook hard te verduren, omdat ze van Rusland is. Dat houdt haar echter niet tegen om, samen met een Oekraïense vriend, een hulpactie op poten te zetten.