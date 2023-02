Chocolade- & Pateekesweek zet Sint-Niklase chocolatiers, bakkers en patissiers in de kijkers

En dan hebben we een culinaire tip. Want vanaf morgen kan je in Sint-Niklaas op proevertjesroute. Dan gaat de chocolade- en pateekesweek van start. Zeven dagen lang kan je dan bij verschillende lokale handelaars terecht voor heel wat lekkers. De chocolade- en pateekesweek is een Antwerpse traditie, maar is nu overgewaaid naar het Waasland. De bedoeling is om de lokale lekkernijen onder de aandacht te brengen. Acht chocolatiers, patissiers en delicatessenzaken uit Sint-Niklaas doen eraan mee. Via een couponkaart kan je bij hen overal gaan proeven.