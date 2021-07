Chiro uit Beveren moet kamp ontruimen na zware regenval

In Sint-Gillis-Waas zijn er deze nacht en maandagnacht opnieuw enkele inbraakpogingen geweest. Maandagnacht hadden de amokmakers het gemunt op de sporthal en een schooltje in de Klinge, net zoals enkele dagen geleden, toen daar effectief ingebroken is. Nu kwam daar ook de frituur enkele meters verder bij. Deze nacht is er een poging tot inbraak geweest in het vaccinatiecentrum, maar ook daar zonder veel schade. Het is genoeg geweest, vindt burgemeester Maaike De Rudder. Er is een vermoeden dat het om één bende gaat. Er loopt een gerechterlijk onderzoek.