Chinese e-truckfabrikant vestigt Europese hoofdkantoor in Zele

Windrose, een Chinese fabrikant van elektrische vrachtwagens, komt naar onze streek. Dat schrijft De Tijd. Het vestigt haar eerste Europese hoofdkantoor en werkplaats in Zele. Windrose is een bedrijf die een veelbelovende elektrische truck heeft ontwikkeld. En het wil zich nu ook richten op de Europese markt. Op terreinen van het transportbedrijf Gilbert De Clercq in Zele komt een operationele basis met kantoren en een werkplaats. Het bedrijf wil ook graag uitbreiden naar de haven van Antwerpen met een groot onderzoekscentrum en een assemblagefabriek. Tegen 2027 wil het bedrijf zo'n 10.000 e-trucks per jaar maken. Het investeert daarvoor zo'n 30 miljoen euro in beide sites, die zo'n 3.000 jobs zouden opleveren.