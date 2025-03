Chinees restaurant maakt plaats voor nieuw kantorencomplex langs Gentse Steenweg in Lokeren

In Lokeren krijgt de stad er binnenkort met de 'Twin Offices' twee nieuwe kantoorgebouwen langs de N70. Die komen naast evenementenhal Radar, de vroegere Cherry Moon. Ze komen op de plaats waar nu nog dit Chinees restaurant staat. Volgende week al starten de afbraakwerken. Op de site van ruim 1 hectare zullen twee gloednieuwe kantoorgebouwen verrijzen, de East Office en de West Office. Ze worden omgeven en verbonden met elkaar door een grote groene tuin. De West Office is intussen al verkocht aan een accountancybureau. En ook voor de andere kantoorruimten is er veel interesse volgens de projectontwikkelaar Steenoven. Vanaf eind 2026 zullen hier ruim honderd mensen aan de slag kunnen.