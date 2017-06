Child Focus behandelde in 2016 dubbel zoveel dossiers rond 'sexting' als jaar ervoor

In het Psychiatrisch Centrum in Lede hebben vanmiddag een dertigtal patiënten hun kamer een tijdlang moeten verlaten, nadat er brand was uitgebroken. De brand was ontstaan in een van de kamers op het gelijkvloers. Even was er sprake van om het gemeentelijk Medisch Interventieplan af te kondigen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de dertig patiënten konden in de late namiddag opnieuw naar hun kamer. Het gaat vermoedelijk om een ongeval.