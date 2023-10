Chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel trekt voornemen tot collectief ontslag in

Chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel heeft het aangekondigde collectieve ontslag van 56 mensen ingetrokken. De informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault is stopgezet. Eind juni geraakte bekend dat Ineos op de site in Doel tot 56 banen wilde schrappen in kader van een reorganisatie in de Waaslandhaven. Er werken in totaal 182 mensen bij Ineos Phenol. De reorganisatie moest vooral de concurrentiepositie van de site versterken. De productie van fenol, een basisproduct in de chemie, ligt al bijna een jaar stil in Doel en is overgeheveld naar een site van Ineos in Duitsland. Dat Ineos de voornemens tot ontslagen nu intrekt, lijkt vooral het gevolg van vastgelopen gesprekken tussen directie en vakbonden. De nood blijft wel, aldus nog de directie, om te evolueren naar een kostefficiënte organisatie met een reductie van de arbeidskosten.