Chef in Berlare opgenomen in Orde van de 33 Meesterkoks van België

Onze streek is een bekroonde topchef rijker. Jeff Hanselaer, zaakvoerder van restaurant Pur Boeuf in Berlare, is opgenomen in de Orde van de 33 Meesterkoks van België. De prestigieuze orde is de oudste culinaire vereniging van ons land. Ze bekroont chefs die producten uit de eigen regio gebruiken en promoten. Hanselaer is erg blij met de erkenning, zeker nu ook de horeca-sector al een tijdje veel moeite heeft met vinden van geschikt personeel.