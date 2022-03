Chayenne (23) uit Geraardsbergen is de nieuwe Miss België

Een goeieavond. Het mooiste meisje van het land komt dit jaar uit Geraardsbergen. Want Chayenne van Aarle is gisteravond gekroond tot Miss België 2022. Chayenne is 23 jaar oud en woont in Antwerpen. Maar ze groeide op in Geraardsbergen. Ze werd geboren in een caravan en woonde lang in het kasteel van Izegrim. Op voorhand werd ze niet getipt als topfavoriete, maar tijdens de show in het Proximus Theater in Plopsaland kon ze het publiek en de kijkers volledig inpalmen. Chayenne is van beroep stewardess. Maar die job moet ze nu een jaar opzij schuiven. Chayenne is pas de tweede Miss België die onze streek aflevert, na Mireille De Man uit Grembergen. Dat was in 1966.