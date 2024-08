Chauffeur zwaargewond bij verkeersongeval op E17 in Temse

Bij een ongeval op de E17 richting Antwerpen is de bestuurder van een wagen deze ochtend zwaargewond geraakt. Zo'n anderhalve kilometer voor de afrit Haasdonk reed de man achteraan in op een rijdende vrachtwagen. Door de aanrijding ging de auto tot drie maal toe over de kop, om uiteindelijk zwaar gehavend weer op zijn wielen terecht te komen. De trucker kon zijn vrachtwagen wel nipt overeind houden en naar de pechstrook brengen. Een compressor op wielen, die achter de vrachtwagen hing, kwam wel los en schoof gekanteld bijna 150 meter ver. De twee inzittenden van de vrachtwagen kwamen er met de schrik vanaf. Twee van de drie rijstroken waren een tijdlang versperd wat voor een lange file zorgde.