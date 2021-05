Chauffeur wordt onwel achter stuur en komt hard tegen boom terecht

Een jonge vrouw is gisteravond gewond geraakt toen ze in de Molenstraat in Kruibeke de controle verloor over het stuur en met de auto frontaal tegen een boom terechtkwam. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht, net voor de bebouwde kom van de gemeente. De jonge vrouw was vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Het voertuig reed tegen eerst tegen de boom in de berm en werd dan de rijbaan weer opgeslingerd. Door de hevige klap brak een van de voorwielen van de auto af. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Molenstraat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.