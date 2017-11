Chauffeur van 29 laat spoor van vernieling achter in Denderleeuw

De bestuurder van het MUG-voertuig is niet verantwoordelijk voor het ongeval dat 3 jaar geleden gebeurde in Dendermonde. Zo oordeelt politierechter Peter D'Hondt. In November 2014 botste een MUG-voertuig op weg naar een interventie met een auto in het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Een uitspraak in de zaak liet op zich wachten. Nu oordeelt de rechtbank dus dat man die het MUG-voertuig bestuurde geen schuld treft aan het ongeval kon doen. De bestuurder van de personenwagen wordt een gebrek aan voorzichtigheid verweten en kreeg een boete met uitstel. In de auto zat een meisje dat levensgevaarlijk gewond raakte. Ondertussen is ze wel al goed hersteld.