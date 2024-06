Op de Durme is het 140 jaar oude schip, met de naam "Ziet Op U Zelven", aangemeerd in Lokeren. Het is het oudste schip van het type 'boeier' dat nog in de vaart is in ons land. In 2014 is dit oude vrachtschip voor de kust- en binnenvaart ook geklasseerd tot "Beschermd varend monument" in Vlaanderen.