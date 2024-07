Chaos compleet bij Open Vld in Aalst; ook voorzitster Tine Mertens stapt op

In Aalst stopt Tine Mertens als voorzitter van de lokale afdeling van Open VLD. Ze zegt ontgoocheld te zijn in de partij. Mertens stopt er al na anderhalf jaar mee. Ze zegt dat niet alleen de slechte resultaten van de Vlaamse en federale verkiezingen een rol spelen. Ze benadrukt ook dat er binnen de afdeling mensen zijn die de huidige crisis niet zien als een opportuniteit om verandering te brengen. De beslissing van Mertens is opvallend. Want eerder maakte boegbeeld Jean-Jacques De Gucht ook al bekend om niet langer kandidaat te zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En zo lijkt de chaos bij de Aalsterse liberalen compleet, twee maanden voor de verkiezingen.