Hof van assisen: zes verdachten staan terecht voor afrekening in drugsmilieu, waarbij man uit Temse werd doodgeschoten

In 1B heeft Lokeren-Temse vrijdagavond een punt gepakt op het veld van Lommel.

Het is Lokeren-Temse, in het zwart, dat halverwege de eerste helft op voorsprong komt. Het schot van Cederick Van Daele belandt op een spectaculaire wijze in doel. Tegen het nummer vijf in de stand, kan het die voorsprong een tijdlang vasthouden. Maar na een dik uur spelen komt Lommel op gelijke hoogte. 1-1. Lokeren-Temse heeft drie punten meer dan de laatste in de stand.