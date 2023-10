Challenge Triatlon van volgend jaar kan niet doorgaan in Geraardsbergen

Davy Van Goethem, de racepiloot én garagist uit Waasmunster, is dit weekend Belgisch kampioen autoracen geworden. Vorige week donderdag zag u in ons nieuws dat het voor Van Goethem een jongensdroom was om mee te doen aan dat BK. Pas in februari haalde hij z'n racelicentie, maar sindsdien ging het snel voor Davy. Met z'n omgebouwde Suzuki Swift nam hij dit weekend deel aan de Belcar Skylimit Sprint Cup in Zolder. Ondanks een paar verkeerde bandenkeuzes is hij er dus in geslaagd om de Belgische titel binnen te halen. Daardoor promoveert hij en mag hij dus opnieuw beginnen sleutelen aan z'n Suzuki Swift. Want nu mag er een zwaardere motor in z'n auto.