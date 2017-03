Nieuws Chalet brandt uit in Belsele, oorzaak nog onbekend

Zondagavond is er rond half zeven brand ontstaan in een chalet in Belsele. De brandweer van Sint-Niklaas en Waasmunster werden eerst opgeroepen voor een locatie aan het station van Belsele, maar uiteindelijk bleek het huisje in een bos te staan langs de Stationswegel aan de westelijke tangent. Het huisje is niet permanent bewoond en heeft geen elektriciteit. De noodgenerator die er normaal wel is, stond er toevallig niet, waardoor de eigenaars vermoeden dat de brand mogelijk is aangestoken. In de chalet stonden opgezette dieren en wat houten meubels. Het huisje is volledig uitgebrand.