Cercle Brugge wint met 0-1 op het veld van FCV Dender

Dender verloor gisteren met het kleinste verschil van Cercle Brugge. Het werd 0-1. De wedstrijd begint meteen rampzalig voor FCV Dender. Hrncarduwt de bal te ver van zijn voet en landt met zijn studs vol op de enkel van een speler van Cercle. Scheidsrechter Lambrechts stuurt de Slovaakse verdediger meteen naar de kleedkamer. In een kansarme wedstrijd is het uiteindelijk Cercle dat het laken naar zich toetrekt dankzij een frommelgoal van Diakité. FCV Dender begint het jaar met een op zes en blijft in de buik van het klassement plakken.