Centrum Mere afgesloten door uitslaande brand bij bedrijf in tuinbouwmachines

In het centrum van Mere In de Bosstraat is er rond 11 uur vanmorgen brand uitgebroken bij een bedrijf van tuinbouwmachines. Er raakte niemand gewond, maar buurtbewoners krijgen wel de raad om ramen en deuren gesloten te houden, en om ventilatiesystemen uit te schakelen. Omwille van de hevige rookontwikkeling kunnen er mogelijke schadelijke stoffen circuleren die bij de brand zijn vrijgekomen. Verschillende brandweerposten uit de Hulpverleningszone Zuid-Oost concentreren zich vooral ook op het vrijwaren van de naastgelegen woningen. Rond het bedrijf is een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. De zaakvoerder van de getroffen firma is preventief naar het ziekenhuis gebracht. Gespecialiseerde meetteams controleren welke stoffen er zijn vrijgekomen. Mogelijk zijn er asbestdeeltjes bij. Hoe het vuur ontstond is momenteel onduidelijk. De brandweer zal nog urenlang moeten nablussen. Al die tijd kan je best de omgeving van Mere vermijden.