Cd&v Zottegem gaat niet in op ultieme voorstel van Vooruit

In Zottegem gaat nu ook cd&v niet in op het ultieme voorstel van Vooruit om samen een nieuw bestuur te vormen in de stad. Eerder deze week gaf Vooruit-lijsttrekker en initiatiefnemer Kurt De Loor al te kennen misnoegd te zijn over de weigering van N-VA om in gesprek te gaan over de vorming van een bestuurscoalitie. Nu heeft ook cd&v beslist om niet in te gaan op het ultieme voorstel van De Loor. Volgens cd&v-lijsttrekker Jenne De Potter zijn er verschillende gesprekken geweest, maar kon cd&v zich niet vinden in de visie van Vooruit. Lokaal cd&v-voorzitter Jonah Penninck spreekt van een te kleine vertrouwensbasis om met Vooruit in zee te gaan. Dit betekent meteen ook het einde van Kurt De Loor als ‘formateur’. Vanaf dinsdag is het aan Matthias Diependaele (N-VA) om een coalitie te vormen.