De christendemocraten waren de laatsten die gisteravond het licht op groen zetten voor de Arizona-coalitie. En dat deden ze overigens zonder enige twijfel. De stemming was daar unaniem voor regeringsdeelname. Cd&v mag ook twee ministers aanleveren in die nieuwe federale regering, waaronder Vincent Van Peteghem. Alleen maar blije gezichten dus in De Meermin in Waasmunster.