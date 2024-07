Onze gemeente heeft nood aan rust en stabiliteit na enkele woelige politieke jaren. Dat zegt de lokale afdeling van cd&v, in Haaltert. De voorbije jaren kwam de gemeente vaak negatief in het nieuws, N-VA burgemeester Veerle Baeyens kwam meermaals in opspraak. Coalitiepartner cd&v wil dat nu achter zich laten. De partij wil de grootste worden in Haaltert én dus de nieuwe burgemeester leveren.