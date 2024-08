De stationsbuurt in Sint-Niklaas, het is almaar minder een plek waar vrouwen zich veilig voelen. Dat blijkt uit een omgevingsanalyse van vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij. Meer dan de helft of goed 60 procent van de vrouwen zegt dat ze al maken kreeg met straatintimidatie. De vrouwenbeweging vraagt een actieplan, en stelt voor om te beginnen met een safe space in te richten in het stationsgebouw.