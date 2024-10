CD&V, Vooruit en Vernieuwing vormen nieuw stadsbestuur Dendermonde, N-VA aan de kant

In Dendermonde heeft cd&v een bestuursakkoord afgesloten met Vooruit en Vernieuwing. Voor de N-VA van lijsttrekker Marius Meremans is er geen plaats meer in het bestuur. Leen Dierick blijft burgemeester en cd&v zal ook 4 schepenambten krijgen. Vooruit moet het doen met 2 schepenen, eentje daarvan zal waarschijnlijk voor kopman Niels Tas zijn. Vernieuwing, ontstaan uit de liberalen in Dendermonde, moet het met 1 schepenambt doen.