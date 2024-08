cd&v trapt campagne af in Lebbeke, en zet laatste rechte lijn in naar 13 oktober

In Lebbeke heeft cd&v vanmorgen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Heel wat kandidaten kwamen er samen, maar Sammy Mahdi was er niet bij. Hij moest op audiëntie bij de Koning na de afgesprongen onderhandelingen over een federale regering. De christendemocraten willen tussen de mensen staan en luisteren naar hun problemen. De partij is in onze streek ook een echte bestuurspartij. Ze mogen in een twintigtal gemeentes meebesturen en ze leveren 12 burgemeesters. Bijna de helft in ons zendgebied.