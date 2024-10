Cd&v-Open Vld en TESAMEN gaan met elkaar in zee in Temse, N-VA valt uit de boot

In Temse zijn de onderhandelingen niet van een leien dakje gelopen. cd&v en Open Vld, die in kartel naar de kiezer getrokken zijn, gaan nu samen besturen met TESAMEN. En dus niet met huidig coalitiepartner N-VA. Lijsttrekker Lieve Truyman laat aan onze redactie weten dat de partij teleurgesteld en erg aangedaan is door die keuze. Volgens toekomstig burgemeester Hugo Maes heeft het sociale aspect van TESAMEN de doorslag gegeven. cd&v -open vld levert vier schepenen, TESAMEN twee.