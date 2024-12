cd&v Lebbeke telt reizigers voor behoud van aantal treinritten naar Brussel

De lokale cd&v-afdeling van Lebbeke heeft deze ochtend een telactie gehouden aan het station, langs de spoorlijn tussen Dendermonde en Brussel. Tijdens de spits zijn alle opstappende treinreizigers naar Brussel geteld. Ook in de stations van onder meer Merchtem, Asse en Zellik was er zo'n telling. Aanleiding is de nieuwe dienstregeling van de NMBS. Volgens de christendemocraten staan door die nieuwe regeling heel wat reizigers in de kou.