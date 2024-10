Cd&v en Coöperatie zetten in Lede samenwerking van vorige legislatuur verder

In Lede hebben de partijen cd&v en de Coöperatie een akkoord bereikt. Volgens burgemeester Geertrui Van de Velde wordt de positieve samenwerking van de vorige legislatuur hiermee dus verdergezet. Cd&v stelde haar lijst al begin dit jaar in april voor. De ambitie was toen ook al duidelijk: opnieuw de grootste partij worden en het beleid in de gemeente voortzetten. Burgemeester Geertrui Van de Velde zal in het schepencollege worden omringd door Elsy De Geyter die eerste schepen zal worden. Voor de Coöperatie wordt Franky Van Gyseghem schepen. Verder zullen ook Elke Meganck, Isabelle Derder en Danny Moens voor CD&V een schepenmandaat opnemen.