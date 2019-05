CD&V Sint-Niklaas vraagt maatregelen tegen 'onvolledige' makelaarsborden

In Aalst heeft burgemeester Christoph D'Haese een slagerij laten sluiten na problemen met de voedselveiligheid.Vrijdag werd er een vleestransport in beslag genomen. Het vlees, zo’n 1.000 kilo in totaal, bleek bestemd voor slagerij Oriental op de Dendermondsesteenweg. De slagerij werd met onmiddellijke ingang gesloten en het vlees werd vernietigd door Rendac. De slagerij blijft nu voor onbepaalde tijd gesloten, tot alles in het kader van de openbare gezondheid en voedselveiligheid opnieuw in orde is.