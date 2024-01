Cd&v-politica uit Denderleeuw slachtoffer van racistische opmerkingen en haatreacties

Op het Onze-Lieve-Vrouwplein in het centrum van Sint-Niklaas is deze voormiddag een persoon om het leven gekomen na een val van een stelling die rondom de Onze-Lieve-Vrouwkerk staat. Iets voor half elf kregen de hulpdiensten een noodoproep binnen dat er een persoon van de stelling gevallen was. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse, maar zij konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De brandweer plaatste een noodtent en de politie stelde een kleine perimeter in rondom de plaats van het gebeuren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is, maar het zou waarschijnlijk niet om een arbeidsongeval gaan. De kerk staat ondertussen al enkele jaren in de steigers nadat barsten in de toren werden vastgesteld. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be