Cd&v op pad met campagnebus door Oost-Vlaanderen: "Horen wat er leeft bij de mensen"

In Denderleeuw wordt Jan De Nul opnieuw lijsttrekker voor cd&v voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De Nul heeft pakken ervaring in de Denderleeuwse politiek. Al 24 jaar lang is hij schepen. Marleen Van der Hoeven, zijn collega-schepen, staat op plek 3 op de lijst van cd&v. Want de tweede plaats is voor gemeenteraadslid Chancelvie Okitokandjo. Laure Uwase, op dit moment ook kandidate voor de Vlaamse verkiezingen, vinden we terug op de vijfde plek. Bij de verkiezingen in 2018 was cd&v de derde grootste partij in Denderleeuw.