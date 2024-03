Cd&v lanceert Denderplan om problemen aan te pakken: "Denderstreek wordt vaak vergeten"

In Sint-Niklaas zijn afgelopen nacht drie mensen bevangen geraakt door de rook bij een brand in een appartementsgebouw aan het Koningin Fabiolapark. Het vuur woedde in een flat op de dertiende verdieping. Het waren de bewoners net onder de getroffen flat die de band hadden gesignaleerd, nadat ze enkele knallen hadden gehoord. Op dat moment was de brand al uitslaand. Het brandalarm trad in werking, maar volgens meerdere bewoners is dat lang niet luid genoeg, waardoor bijna niemand er wakker van werd. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Een deel van het gebouw werd geëvacueerd. Ook het medisch interventieplan werd in vooralarm gezet, maar uiteindelijk werd het al vrij snel opnieuw afgeblazen. Drie mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.