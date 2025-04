CC Ter Vesten in Beveren viert 30-jarig bestaan met de creatie van een musical

Het Cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren wil volgend jaar zijn 30 jarig bestaan vieren. Het centrum doet dat door samen met vrijwilligers de musical 'Constance' te maken. Het verhaal is gebaseerd op een klokkenmaker die na het verlies van zijn dochter een mechanisch meisje creëert. Audities vinden dit jaar plaats op woensdag 21 en zondag 24 september. Er zijn veel mensen nodig om dit project in goede banen te leiden. De organisatie roept daarom nu al enthousiaste vrijwilligers op om mee te helpen.