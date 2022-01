CC De Werf gaat donderdag opnieuw open na sluiting van één maand

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft in Zottegem, zijn thuisstad, het licht op groen gezet voor de restauratie van het Kasteeldomein Breivelde. Die restauratie is dringend nodig, zegt de minister. Het kasteeldomein van Breivelde is aangelegd op het einde van de 19de eeuw en het is sinds 1982 beschermd erfgoed. De stad zelf is er al meer dan 50 jaar de eigenaar van.