CC De Werf Aalst pakt uit met 3 premières: 'Living Hero', Nele Bauwens en 'De Vijfde van Ludo'

Cultureel centrum De Werf in Aalst pakt dit najaar uit met enkele toppremières. Zo is er binnenkort 'De Vijfde van Ludo', een muzikale voorstelling over componist Ludwig van Beethoven met Frank Focketyn. Volgende week gaat ook actrice en zangeres Nele Bauwens in Aalst in première met een nieuwe cabaretshow. En morgen is er de eerste voorstelling van 'Living Hero'. Een reeks topmuzikanten brengt een ode aan levende legende Paul McCartney. Al die voorstellingen zijn later ook te zien elders in de regio. Maar de primeur is voor Aalst.