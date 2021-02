In de Fabriekstraat in Kallo heeft zaterdagvoormiddag een korte maar hevige brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken van een appartement op de eerste verdieping. De bewoners hadden net gedaan met eten toen ze het vuur in de keuken opmerkten. Op dat moment had de brand al flink om zich heen gegrepen en en groot deel van de keuken stond al in brand. Een bluspoging door de bewoners zelf moest al snel gestaakt worden omdat de hitte en rookontwikkeling enorm was. De opgeroepen brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar door de hevige rookontwikkeling moest de vrouw van het appartement op de tweede verdieping met een ladder via een raam aan de achterzijde van het gebouw geëvacueerd worden. De bewoners van de 3 andere appartementen konden allen op eigen houtje het gebouw verlaten. De schade aan het getroffen appartement is zeer groot en is daardoor onbewoonbaar. De gemeente zal voor opvang of een tijdelijke woonst voor de bewoners zorgen. zij werden met een lichte rookvergiftiging naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Door de brand was de Fabriekstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Toevallig brandde het 3 weken geleden 2 huizen verder ook al stevig. Toen brandde een zolderruimte volledig uit. In beide gevallen gaat het om een accidentele brand.