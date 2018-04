Nieuws Cathérine De Bolle ereburger in Ninove

U zag haar al even in de reportage: Cathérine De Bolle. Ooit was ze korpschef in Ninove. Nadien werd ze commissaris-generaal van de federale politie. En vanaf volgende maand is ze officieel de nieuwe topvrouw van de Europese politiekoepel Europol. De Bolle is de eerste Belg én de eerste vrouw die het tot die hoge politie-functie schopt. De stad Ninove eerde haar daarom dit weekend met de titel van ereburger.