In Geraardsbergen is Miss België Chayenne Van Aarle opgenomen in het Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis. Samen met nog acht andere Geraardsbergenaren werd ze officieel gehuldigd op de 28ste kapitelzitting van het Broederschap. Dat is een vereniging die als doel heeft om het Manneken-Pis zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, want de oudste versie van het bekendste beeldje van ons land staat wel degelijk in Geraardsbergen. Als lid van het broederschap moet Chayenne Manneken Pis promoten in het binnen- en buitenland.